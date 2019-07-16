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» » Самолет вернулся из-за птицы

Самолет вернулся из-за птицы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pobeda.aero
Летевший в Петербург лайнер был вынужден вернуться в Казань  

«Питерец.ру» сообщает, что самолет, летевший из Казани в Петербург, по техническим причинам, вернулся назад в аэропорт столицы Татарстана. Boeing-737 уже поднялся в воздух и направлялся в «Пулково». Однако лайнеру пришлось вернуться, что было обусловлено соображениями безопасности. Самолет благополучно совершил посадку.

Авиаперевозчик «Победа», кому принадлежит лайнер, не стал называть причину экстренной посадки. Но, по имеющимся данным, возвращение самолета было связано с тем, что в один из моторов попала птица.

Это уже далеко не первый случай, когда пернатые мешают благополучному полету воздушного судна. Они повреждают обшивку и производят другие поломки. Столкновение с птицами не проходит для самолета бесследно.

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