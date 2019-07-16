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» » Амосов вступился за кошек

Амосов вступился за кошек

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутат раскритиковал строителей и коммунальщиков

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский парламентарий Михаил Амосов раскритиковал строителей и работников коммунальных служб. Причиной этого стало их безразличное отношение к животным. Сейчас в жилых домах во время ремонта полностью закрывают подвалы.
В результате этого находящиеся там кошки не могут выбраться наружу и погибают без еды и воды. Кроме того, Амосов считает, что, согласно закону, в подвалах нельзя устанавливать стеклопакеты вместо вентиляционных решеток. Это является нарушением действующих норм.
Депутат направил соответствующее обращение в КГИОП, КГА и Фонд капитального ремонта. Амосов требует, чтобы соблюдалось законодательство и учитывались интересы защитников животных.
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