Амосов вступился за кошек

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский парламентарий Михаил Амосов раскритиковал строителей и работников коммунальных служб. Причиной этого стало их безразличное отношение к животным. Сейчас в жилых домах во время ремонта полностью закрывают подвалы.

В результате этого находящиеся там кошки не могут выбраться наружу и погибают без еды и воды. Кроме того, Амосов считает, что, согласно закону, в подвалах нельзя устанавливать стеклопакеты вместо вентиляционных решеток. Это является нарушением действующих норм.

Депутат направил соответствующее обращение в КГИОП, КГА и Фонд капитального ремонта. Амосов требует, чтобы соблюдалось законодательство и учитывались интересы защитников животных.