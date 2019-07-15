ента новостей

23:27
Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России
23:08
Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»
23:05
Моноспектакль артиста Данила Мухина «Приговорённый»
19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
19:48
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней перекроют съезд
19:47
В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания
08:53
Беглов не уклоняется от дебатов
08:24
Рубль снова серьезно недооценили
00:24
Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля
23:07
Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева
20:06
Вслед за Эрнани «Зенит» может покинуть и Нобоа
23:13
«Арсенал» добыл ничью в игре с «Динамо»: так стартовал новый сезон РПЛ
15:49
В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении
09:04
Что мешает притоку инвестиций?
08:33
Птица повредила самолет
21:29
Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки
14:14
Депутаты-справедливороссы Тихонова, Ковалёв и Егоров – за поимённое голосование в ЗаКСе
10:03
Найдено крупное захоронение красноармейцев
09:16
Всему виной дожди...
23:37
Соперники Беглова встретились в студии «Эха Петербурга»
23:19
Миллер-Макинтайр, Ютофф и Скрабб больше не нужны баскетбольному «Зениту»
19:50
Выставка "Прикоснись к истории"
19:48
Концертная программа «От барокко до романтизма»
16:34
Спектакль «Весь Шекспир»
13:12
В Невском районе задержали грабителя
12:50
Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 22 июля
09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
08:45
Петербург не стал самым грязным
23:43
«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной
21:47
Филателистическая выставка «Твои герои, Россия!»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания

В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания

0
57
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
Смольный признал, что петербургская сфера организации социального питания далека от совершенства, ее ожидают зачистки от недобросовестных исполнителей.

На прошлой неделе сотрудники УФСБ во время обыска в администрации Колпинского района изъяли конкурсную документацию на поставки продуктов питания в бюджетные учреждения.
Еще осенью прошлого года надзорные органы выявили в действиях ряда поставщиков серьезные нарушения порядка проведения госзакупок. Компании АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» уличили в заключении антиконкурентного соглашения. Состоявшие в картельном сговоре мошенники приняли участие в 50 конкурсных процедурах и заключили контракты на общую сумму более 52 млн рублей. Позже сотрудники УФАС России заподозрили в аналогичном правонарушении еще 4 фирмы. ООО «Евроспецсервис, ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания» приняли участие в 27 торгах на обслуживание лечебных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и получили контракты на сумму более 5 млн рублей.
Было установлено, что вышеуказанные компании действовали по одной схеме, суть которой сводилась к поддержанию начальной цены контракта. При этом компании, в сущности, являлись клонами друг друга: располагались по одним адресам, управлялись одними и теми де людьми и вели торги на аукционах с одного ip-адреса.
Безответственность поставщиков – одна из явных причин целого комплекса острейших проблем в сфере социального питания Петербурга. О том, что питание в школах, детских садах и больницах организовано из рук вон плохо, эксперты и сами потребители говорят уже давно. При искусственно завышенных компаниями-мошенниками ценах качество поставляемой еды слишком низкое. Родители учащихся регулярно жалуются на скудный рацион в столовых, нехватку мяса и фруктов, плесень и гниль в еде.
В начале года школьники Красносельского района выложили в сеть фото тарелки с обедом, по которой ползает таракан. По словам очевидцев, школа, включая столовую, кишит этими насекомыми. В том же районе во время проверки школ специалисты Роспотребнадзора нашли фальсифицированную молочную продукцию. Суррогат в пищеблоки поставила новая компания без штата поваров, неизвестно как выигравшая торги. Подобная ситуация также типична для петербургского рынка питания, ведь в требованиях к претендентам не указывается наличие опыта, материальная база и квалификация сотрудников. Поэтому зачастую торги выигрывают компании, которые не имеют отношения к питанию и заведомо не могут выполнять взятые на себя обязательства.
Очевидно, что сложившаяся ситуация – серьезный риск для конечного потребителя: учащихся школ и детсадов, пациентов больниц. Как прокомментировала вице-губернатор Анна Митянина, на текущий момент в городе действует более 2 тысяч соцучреждений, ежедневно в них находится и питается около миллиона человек, подверженных риску отравления из-за некачественных услуг поставщиков. И такие случаи уже имели место быть: в апреле прошлого года воспитанники детского сада в Шушарах заразились шигеллой через некачественные яйца. Вспышки сальмонеллеза и других кишечных заболеваний в учебных заведениях города фиксировались в течение всего прошлого года.
Чиновники признали, что проблема существует, и система организации соцпитания требует доработки, например, ужесточения требований к поставщикам. Вопрос находится на личном контроле врио губернатора Александра Беглова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-02-2019, 16:12
В Санкт-Петербурге детям не хватает мест в яслях и детсадах
17-01-2019, 19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
27-11-2018, 10:26
Рынок питания Петербурга: дети травятся – поставщики считают денежки
31-10-2018, 19:26
Детские сады Петербурга и Ленобласти: плохое питание, инфекции и блохи
23-04-2015, 12:45
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
15-05-2013, 07:41
Прокуратура выявила факты поставок в детские учреждения некачественных молочных продуктов

Происшествия на дорогах

0
308
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
220
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
249
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
235
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх