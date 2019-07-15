В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания

На прошлой неделе сотрудники УФСБ во время обыска в администрации Колпинского района изъяли конкурсную документацию на поставки продуктов питания в бюджетные учреждения.

Еще осенью прошлого года надзорные органы выявили в действиях ряда поставщиков серьезные нарушения порядка проведения госзакупок. Компании АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» уличили в заключении антиконкурентного соглашения. Состоявшие в картельном сговоре мошенники приняли участие в 50 конкурсных процедурах и заключили контракты на общую сумму более 52 млн рублей. Позже сотрудники УФАС России заподозрили в аналогичном правонарушении еще 4 фирмы. ООО «Евроспецсервис, ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания» приняли участие в 27 торгах на обслуживание лечебных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и получили контракты на сумму более 5 млн рублей.

Было установлено, что вышеуказанные компании действовали по одной схеме, суть которой сводилась к поддержанию начальной цены контракта. При этом компании, в сущности, являлись клонами друг друга: располагались по одним адресам, управлялись одними и теми де людьми и вели торги на аукционах с одного ip-адреса.

Безответственность поставщиков – одна из явных причин целого комплекса острейших проблем в сфере социального питания Петербурга. О том, что питание в школах, детских садах и больницах организовано из рук вон плохо, эксперты и сами потребители говорят уже давно. При искусственно завышенных компаниями-мошенниками ценах качество поставляемой еды слишком низкое. Родители учащихся регулярно жалуются на скудный рацион в столовых, нехватку мяса и фруктов, плесень и гниль в еде.

В начале года школьники Красносельского района выложили в сеть фото тарелки с обедом, по которой ползает таракан. По словам очевидцев, школа, включая столовую, кишит этими насекомыми. В том же районе во время проверки школ специалисты Роспотребнадзора нашли фальсифицированную молочную продукцию. Суррогат в пищеблоки поставила новая компания без штата поваров, неизвестно как выигравшая торги. Подобная ситуация также типична для петербургского рынка питания, ведь в требованиях к претендентам не указывается наличие опыта, материальная база и квалификация сотрудников. Поэтому зачастую торги выигрывают компании, которые не имеют отношения к питанию и заведомо не могут выполнять взятые на себя обязательства.

Очевидно, что сложившаяся ситуация – серьезный риск для конечного потребителя: учащихся школ и детсадов, пациентов больниц. Как прокомментировала вице-губернатор Анна Митянина, на текущий момент в городе действует более 2 тысяч соцучреждений, ежедневно в них находится и питается около миллиона человек, подверженных риску отравления из-за некачественных услуг поставщиков. И такие случаи уже имели место быть: в апреле прошлого года воспитанники детского сада в Шушарах заразились шигеллой через некачественные яйца. Вспышки сальмонеллеза и других кишечных заболеваний в учебных заведениях города фиксировались в течение всего прошлого года.

Чиновники признали, что проблема существует, и система организации соцпитания требует доработки, например, ужесточения требований к поставщикам. Вопрос находится на личном контроле врио губернатора Александра Беглова.