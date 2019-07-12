Птица повредила самолет

«Питерец.ру» сообщает, что самолет, летевший из Петербурга в греческий Корфу, оказался поврежденный. Лайнер столкнулся в воздухе с птицей, из-за чего в нем возникли неисправности. Рейс был благополучно завершен, и самолет совершил посадку на греческом острове. Так что пассажирам удалось долететь до места назначения.

Однако с обратным рейсом возникли проблемы, поскольку столкновение самолета с птицей не прошло бесследно. В итоге лайнер не был допущен к полету по причине непригодности. Для совершения этого рейса был отправлен резервный самолет, который прилетел в Корфу из Москвы.

Пассажирам, которые были вынуждены провести лишнее время в греческом аэропорту, были предоставлены бесплатное горячее питание и напитки.