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» » Птица повредила самолет

Птица повредила самолет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Самолет оказался непригоден для полета после столкновения с птицей

«Питерец.ру» сообщает, что самолет, летевший из Петербурга в греческий Корфу, оказался поврежденный. Лайнер столкнулся в воздухе с птицей, из-за чего в нем возникли неисправности. Рейс был благополучно завершен, и самолет совершил посадку на греческом острове. Так что пассажирам удалось долететь до места назначения.

Однако с обратным рейсом возникли проблемы, поскольку столкновение самолета с птицей не прошло бесследно. В итоге лайнер не был допущен к полету по причине непригодности. Для совершения этого рейса был отправлен резервный самолет, который прилетел в Корфу из Москвы.

Пассажирам, которые были вынуждены провести лишнее время в греческом аэропорту, были предоставлены бесплатное горячее питание и напитки.

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