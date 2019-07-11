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Найдено крупное захоронение красноармейцев

0
66
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти обнаружено крупное захоронение солдат и офицеров Красной Армии

«Питерец.ру» сообщает, что недалеко от пос. Медянка было обнаружено большое захоронение красноармейцев. Речь идет об останках 99 тел, принадлежащих воинам Красной Армии. Предполагается, что эти люди погибли во время войны с Финляндией.

Были найдены предметы быта, обмундирование, экипировка, оружие, стальной шлем, медицинские принадлежности, знаки ГТО и другие вещи. По этим предметам и удалось установить принадлежность к Красной Армии. Теперь, скорее всего, останки погибших воинов будут захоронены у ст. Матросово. Произойдет это с традиционными воинскими почестями.

Подобные захоронения периодически находят в разных местах. Ленобласть не является исключением в этом плане.

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