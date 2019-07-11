Всему виной дожди...

«Питерец.ру» сообщает, что причиной помутнения воды в реке Смоленка стали дожди. К такому выводу пришли в управлении Росприроднадзора. Ливневые стоки в Северной столице не подвергаются очистке, в результате в водоемы могут попадать грязь, нефтепродукты и прочее. Они проникают в реки вместе с осадками.

Напоминаем, что жители Петербурга забили тревогу по поводу воды в Смоленке. В районе Уральского моста вода стала мутной и серого цвета. Некоторые пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии воды в своих аккаунтах.

Получается, что всему виной оказались прошедшие в городе дожди, которые смысли всю грязь с дорог в реку. Однако насколько такое объяснение соответствует реальному положению вещей?