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» » Всему виной дожди...

Всему виной дожди...

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Вода в реке Смоленка испортилась из-за прошедших дождей?

«Питерец.ру» сообщает, что причиной помутнения воды в реке Смоленка стали дожди. К такому выводу пришли в управлении Росприроднадзора. Ливневые стоки в Северной столице не подвергаются очистке, в результате в водоемы могут попадать грязь, нефтепродукты и прочее. Они проникают в реки вместе с осадками.

Напоминаем, что жители Петербурга забили тревогу по поводу воды в Смоленке. В районе Уральского моста вода стала мутной и серого цвета. Некоторые пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии воды в своих аккаунтах.

Получается, что всему виной оказались прошедшие в городе дожди, которые смысли всю грязь с дорог в реку. Однако насколько такое объяснение соответствует реальному положению вещей?

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