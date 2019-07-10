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Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 22 июля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 22 июля

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе, на основном ходу КАД, расположенном над проспектом Культуры (км 28+242 внутреннего кольца) начиная с 25 июня перекрыта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (осадки в виде дождя), увеличением объёма бетонных работ выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия, сроки производства работ с перекрытием полосы безопасности и первой полосы на внутреннем кольце КАД и ограничением скоростного режима до 50 км/ч будут продлены до 22 июля 2019 года» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме. На данном участке дороги всего три полосы для движения. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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