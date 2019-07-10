Петербург не стал самым грязным

В наши дни различные маркетинговые агентства проводят опросы с целью составлению всевозможных рейтингов. На этот раз в компании Zoom Market занялись выявлением самого грязного города в России. Был составлен список из 25 городов, куда вошли Москва и Петербург.

Затем в этих городах провели опрос, в котором приняло участие более 3 тыс. человек. Людям задавали вопрос: «Считают ли они свой город самым грязным?» В итоге Петербург и Москва заняли последние места в этом рейтинге. Из 25 городов обе столицы оказались самыми чистыми. Наиболее грязным городом был признан Махачкала. В тройку «призеров» также попали Омск и Брянск.

По мнению «Питерец.ру», это исследование отличается большой долей субъективности. Вряд ли таким способом можно установить самый грязный город страны.