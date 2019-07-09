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» » Суд игнорирует мнение президента

Суд игнорирует мнение президента

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
google.com
Московский городской суд рассмотрел заявление прокуратуры и устрожил меры пресечения над Альбертом Худояном

Совсем недавно первые лица страны заявляли о том, что уголовное преследование бизнесменов и их заключение под стражу недопустимо во время коммерческих споров, а уже сегодня без явных причин оказывается заключенным в СИЗО предприниматель Альберт Худоян.
Московский городской суд рассмотрел заявление прокуратуры ужесточил меру пресечения над Альбертом Худояном. Обвиняемый в хищении 2,2 миллиардов рублей будет находиться заключенным под охраной до 14 августа, отмечает «Lenta.ru».
Дело Альберта Худояна порождает лишь недоумение, ведь не имелось явных причин для заключения. Как рассказывает юрист подозреваемого в краже Александр Карабанов, господин Худоян не нарушал никаких условий домашнего ареста и все время его перемещения фиксировались с помощью специального браслета. А предположения суда о том, что Худоян может сбежать к собственным детям в США, совсем не обоснованы. Еще в начале домашнего заключения, Худоян передал следователю три своих паспорта(два заграничных и один гражданина Армении).
По мнению Александра Карабанова, в этом конфликте на бизнесмена оказывают давление правоохранительные органы, а для решения скандала используют лишь шантаж и прессинг. Как объясняет юрист, решить проблемы мирным путем никто даже не пытался. Ильдар Самиев и Сергей Говядин, которые являются заявителями по данному судебному процессу, используют лишь уголовно-правовое давление, что совершенно не допустимо.
Подтверждает слова Карабанова и политический деятель Борис Титов. Предприниматель сообщил, что, по его мнению, устрожение меры не имеет основания. Произошедшую ситуацию Титов обозначил, как яркий пример конфликта в предпринимательстве.
На сегодняшний день известно, защита предприниматель отправила заявление на действия прокуратуры. Альберт Худоян о том, что в его планы входит отстаивать свою позицию до последнего. Также предприниматель отметил, что Говядину и Самиеву будет на руку , чтобы он сбежал за границу, но Худоян не собирается оказывать им такую услугу.

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