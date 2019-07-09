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Кафе «Еврокебаб» закрыли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Работа кафе на пр. Непокоренных приостановлена на 90 дней

«Питерец.ру» сообщает, что кафе на пр. Непокоренных, в котором произошло массовое отравление людей, временно прекращает свою работу. «Еврокебаб» приостанавливает свою деятельность на 90 дней. Такое решение вынес районный суд Петербурга.

Напоминаем, что в этом кафе произошло массовое отравление людей шавермой. В конце июня более 50 человек получили серьезные отравления. Были зафиксированы случаи сальмонеллеза. Более 30-ти пострадавших оказались в больнице.

Оказалось, что в кафе было допущено множество нарушений. Например, сырые и готовые продукты могли обрабатываться в одном и том же месте. На продукты отсутствовала разрешительная документация, у работников не было санитарных книжек.  

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