ента новостей

23:09
Выставка «Магический Хрусталь»
23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
16:43
Баскетбольный «Зенит»: минус Арманд и Мекель, плюс Абромайтис
11:49
В Невском районе задержали насильника
11:44
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
10:01
Змея в диване
09:10
Пирожок с опарышами
15:20
Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова
21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
23:05
Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш
16:57
Объявлена образовательная программа фестиваля Present Perfect
13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
11:30
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
11:26
Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня
11:20
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд
11:19
Встреча в Ватикане
10:50
Швырнул велосипед в памятник
21:23
В центре скандала – Алекси Цхададзе из ИКМО Гагаринское
16:38
Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи
16:29
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд
15:42
В Невском районе задержали насильника из Белоруссии
15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
08:32
Отдых за счет работодателя
08:04
Аномальный дождь
22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
19:35
Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»
19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
08:08
Благоустройство дворов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Змея в диване

Змея в диване

0
94
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржец обнаружил питона в своем диване

«Питерец.ру» сообщает о необычном случае, который произошел на днях в городе. В одной из квартир Петербурга мужчина нашел змею. Речь идет о королевском питоне, который находился в диване. Питон был очень слаб и не представлял опасности для человека.

Поскольку квартира была съемной, скорее всего, змея осталась там от прежнего владельца. Однако точная причина попадания питона в это жилище неизвестна. От нахождения в диване змея очень плохо себя чувствовала. Не исключено, что ей повредили позвоночник – возможно, сдавили диваном.

Человек, нашедший питона, вызвал спасателей, после чего змею забрали в специальный центр для диких животных. Там больного питона попытаются выходить, предоставив ему надлежащий уход.

Змея в диване

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-02-2018, 06:23
Автомобиль с питоном
26-05-2016, 16:32
Рыбак и змея
26-04-2016, 15:40
Пёстрая лента в городской квартире
23-07-2015, 08:20
В ресторане Петербурга нашли гадюку
8-06-2015, 11:41
Экзотическая смерть
16-02-2015, 17:05
Пропавшая змея

Происшествия на дорогах

0
259
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
172
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
198
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
176
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх