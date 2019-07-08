Змея в диване

«Питерец.ру» сообщает о необычном случае, который произошел на днях в городе. В одной из квартир Петербурга мужчина нашел змею. Речь идет о королевском питоне, который находился в диване. Питон был очень слаб и не представлял опасности для человека.

Поскольку квартира была съемной, скорее всего, змея осталась там от прежнего владельца. Однако точная причина попадания питона в это жилище неизвестна. От нахождения в диване змея очень плохо себя чувствовала. Не исключено, что ей повредили позвоночник – возможно, сдавили диваном.

Человек, нашедший питона, вызвал спасателей, после чего змею забрали в специальный центр для диких животных. Там больного питона попытаются выходить, предоставив ему надлежащий уход.