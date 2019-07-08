Пирожок с опарышами

«Питерец.ру» сообщает об инциденте, произошедшем в одном из магазинов Северной столицы. Жительница города приобрела пирожок, но продукт оказался проблемным. Вместо съедобной начинки женщина обнаружила опарышей. В итоге покупательница была крайне возмущена происходящим и обратилась в Роспотребнадзор.

В ведомстве отреагировали на жалобу покупательницы и провели проверку в магазине. В ходе проверки было выявлены многочисленные нарушения. Магазин изготавливал собственную выпечку из замороженных полуфабрикатов, при этом в здании не соблюдался температурный режим хранения готовой продукции. В магазине не проводилась генеральная уборка, в помещении торгового зала летали мухи. Что касается проблемных пирожков, товар был отправлен на экспертизу.