ента новостей

23:09
Выставка «Магический Хрусталь»
23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
16:43
Баскетбольный «Зенит»: минус Арманд и Мекель, плюс Абромайтис
11:49
В Невском районе задержали насильника
11:44
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
10:01
Змея в диване
09:10
Пирожок с опарышами
15:20
Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова
21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
23:05
Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш
16:57
Объявлена образовательная программа фестиваля Present Perfect
13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
11:30
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
11:26
Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня
11:20
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд
11:19
Встреча в Ватикане
10:50
Швырнул велосипед в памятник
21:23
В центре скандала – Алекси Цхададзе из ИКМО Гагаринское
16:38
Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи
16:29
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд
15:42
В Невском районе задержали насильника из Белоруссии
15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
08:32
Отдых за счет работодателя
08:04
Аномальный дождь
22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
19:35
Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»
19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
08:08
Благоустройство дворов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Пирожок с опарышами

Пирожок с опарышами

0
94
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Жительнице Петербурга продали пирожок с червями

«Питерец.ру» сообщает об инциденте, произошедшем  в одном из магазинов Северной столицы. Жительница города приобрела пирожок, но продукт оказался проблемным. Вместо съедобной начинки женщина обнаружила опарышей. В итоге покупательница была крайне возмущена происходящим и обратилась в Роспотребнадзор.

В ведомстве отреагировали на жалобу покупательницы и провели проверку в магазине. В ходе проверки было выявлены многочисленные нарушения. Магазин изготавливал собственную выпечку из замороженных полуфабрикатов, при этом в здании не соблюдался температурный режим хранения готовой продукции. В магазине не проводилась генеральная уборка, в помещении торгового зала летали мухи. Что касается проблемных пирожков, товар был отправлен на экспертизу. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-04-2019, 08:41
Магазин в магазине
13-03-2019, 11:24
В Мурино полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем
8-10-2018, 12:01
Что не так с мясом?
31-03-2017, 09:00
Пирожок, стоимостью 110 тыс. рублей
16-02-2016, 10:23
Фальшивые блинчики
27-02-2013, 07:37
Прокуратура Адмиралтейского района выявила нарушения в магазинах «Полушка»

Происшествия на дорогах

0
259
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
172
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
198
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
176
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх