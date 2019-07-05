Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне

Сайт городской администрации разместил официальное сообщение о том, что врио губернатора Александр Беглов поставил свою подпись под законом, касающимся ветеранов. Закон Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате отдельным категориям жителей» принят в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

Выплата в размере 7 тысяч рублей положена следующим категориям петербуржцев: инвалидам и ветеранам ВОВ, блокадникам, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам фашизма.

Вдовы и вдовцы участников Финской войны, Великой Отечественной и войны с Японией 1945 года получат по 4 тысячи рублей. А тем, кто родился до 3 сентября 1945 года (дата окончания Второй мировой войны),будет выплачено по 3 тысячи рублей.

«Питерец.ру» цитирует пресс-службу Смольного:

«Получить деньги могут как лица с регистрацией в Петербурге, так и без определённого места жительства при условии постановки на учёт в порядке, установленном городским правительством.»

Срок выплат, приуроченных к юбилею Победы – апрель следующего года.