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На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) (км 56 внешнего кольца) в течение пяти дней будет перекрыт съезд №6.

«В период с 7 по 11 июля 2019 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению в деревню Пески Ломоносовского района Ленинградской области. Данный съезд однополосный. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. 
        

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. 

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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