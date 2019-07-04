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На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Таллинским шоссе (автодорога А-180 «Нарва») (км 79+990 внутреннего кольца, км 61+000 внешнего кольца) будет частично ограничено движение по съезду №7.

«В период с 7 по 13 июля 2019 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на Таллинское шоссе в сторону Красного Села. На данном съезде две полосы для движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме без полного перекрытия съезда. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация об ограничениях на съезде будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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