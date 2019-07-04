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Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Команды из двух петербургских школ №280 и №461 принимают участие в Международном Слете почетных караулов в Белоруссии.

В этом году традиционный слет проходит с 1 по 4 июля и приурочен к 75-летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Участниками смотра-конкурса почетных караулов стали постовцы из городов-героев и городов воинской славы.
Для петербургских юнармейцев Вахта Памяти у Вечного огня – уже традиция. Заступление на Пост №1 у мемориальных комплексов стало важной частью городских молодежных мероприятий в рамках программы «Эстафета Памяти – Почетный караул». Ребята демонстрируют навыки строевой подготовки, несения почетного караула и возложения гирлянды к Вечному огню, но особое внимание уделяется знаниям истории Второй мировой войны. Заступают только лучшие из лучших: отличники, спортсмены и активисты в творческой деятельности.
Именно такие ребята представляют честь Петербурга на Международном Слете почетных караулов в Белоруссии. «Команда 461 школы очень достойная. Команда 280 школы, как мы и ожидали, произвела фурор. Парни высоченные красивые, интеллигентные, воспитанные. А форма Юнармии привлекает всеобщее внимание. Гордость берет – все внимание на наших», – делится руководитель делегации, заведующая отделом патриотического воспитания детей ДД(Ю)Т Московского района Галина Гончарова. Действительно, статные юноши и девушки в ярко-алых беретах с орлиным профилем и красно-бежевой экипировке выделяются из общего строя строгих синих, зеленых и черных мундиров.
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
Петербургские юнармейцы уже достойно показали себя в конкурсе песен и полностью готовы к главным испытаниям – торжественному маршу, возложению гирлянды и заступлению на Пост №1 города-героя Минска.
«Вахта памяти» – спецпроект патриотического движения «Юнармия». На протяжении всего года школьники во всех регионах страны проводят различные мероприятия в память о защитниках Отечества. Особенными датами являются 22 июня и 9 мая. В День памяти и скорби юные патриоты принимают участие в шествиях к Могиле Неизвестного Солдата в своих городах. В прошлом году к этой дате приурочили первый межрегиональный автомарш «Юнармия – от Победы к Победам». Участники преодолели более 15 000 км, посетили порядка 40 населенных пунктов, где проводили патриотические акции, и завершили маршрут возложением цветов на Мемориале в городе-герое Севастополе.
В 2017 году юнармейцы впервые приняли участие в параде ко Дню Победы. Красно-бежевые колонны торжественным маршем прошли по центральным улицам 28 российских городов. «Когда мы шли, то было ощущение, что не только живые ветераны смотрят на нас, но те солдаты, кто уже на небесах, кто погиб. Это ощущение смешивалось с чувством волнения. Лично у меня была цель – пройти четко, не сбиться с шага и показать, что мы достойные наследники поколения Победителей», – поделилась впечатлением участница движения из Калининграда. Многие из ребят приказом министра обороны России были представлены к награждению медалью «За участие в военном параде в День победы».
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
Помимо важных дат юнармейцы изо дня в день участвуют в увековечивании памяти защитников Отечества. Ребята выезжают в поисковые экспедиции и занимаются сохранением мемориалов. При этом делегации юных патриотов посещают и зарубежные страны. Например, юнармейцы из Калининградской области взяли под опеку захоронения советских воинов в Польше. Они выезжают в соседнюю страну для того, чтобы приводить в надлежащий порядок памятники нашим солдатам.
За 3 года Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» объединило более 540 000 юношей и девушек со всех регионов России и ближнего зарубежья. Среди наставников ребят представители Минобороны, ДОСААФ, ЦСКА, ведущих промышленных предприятий и экономических структур, а также видные деятели искусства, политики и бизнеса. Они объединяются для всестороннего развития и совершенствования личностных качеств юнармейцев. Доказательством продуктивности их работы являются высокие результаты ребят в национальных и международных конкурсах и слетах.

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