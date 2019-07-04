«Питерец.ру» сообщает, что накануне вечером в Северной столице в течение 20 минут выпало более 22 мм осадков. Это был аномальный дождь, с которым не смогла справиться ливневая канализация. Систему разработали еще в 80-х годах, и она считалась вполне надежной, поскольку могла обрабатывать 7,2 мм осадков. Такие нормативы остаются актуальными и по сей день.

22,3 мм осадков, выпавших в столь короткий срок, привели к резкому росту подтоплений. Ливневка явно не рассчитана на такое количество дождя и не может эффективно справляться с аномальным количеством осадков. В итоге на горячую линию «Водоканала» поступило множество заявок. 68 бригад выехали на места для ликвидации последствий разгулявшейся стихии.