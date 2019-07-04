ента новостей

08:32
Отдых за счет работодателя
08:04
Аномальный дождь
22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
19:35
Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»
19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
08:08
Благоустройство дворов
07:48
Незаконная кофейня
23:37
Только четверо прошли муниципальный фильтр – Амосов, Беглов, Бортко и Тихонова.
19:40
В районе развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения и частично съезд
17:47
Богатый «рейнджер» Артемий Панарин
13:12
Смертельное ДТП в Киришах
08:45
Продажи автомобилей упали
08:29
Льготники стали чаще пользоваться электричкой
23:06
Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио
22:40
Член Горизбиркома Екатерина Фесик пострадала в Екатерингофском
20:54
Юбилей спектакля фламенко "Фрида"
20:48
Мусорные полигоны переполнены и угрожают здоровью петербуржцев
09:50
Ремонт на ст. «Академической» завершен
08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
23:35
Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»
22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
23:03
Свершилось – «Зенит» сыграет в Евролиге!
20:41
ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях
14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
14:41
В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"
14:33
Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде
11:35
На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:32
В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Аномальный дождь

Аномальный дождь

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
fontanka.ru
В Петербурге выпало аномальное количество осадков в короткий срок

«Питерец.ру» сообщает, что накануне вечером в Северной столице в течение 20 минут выпало более 22 мм осадков. Это был аномальный дождь, с которым не смогла справиться ливневая канализация. Систему разработали еще в 80-х годах, и она считалась вполне надежной, поскольку могла обрабатывать 7,2 мм осадков. Такие нормативы остаются актуальными и по сей день.

22,3 мм осадков, выпавших в столь короткий срок, привели к резкому росту подтоплений. Ливневка явно не рассчитана на такое количество дождя и не может эффективно справляться с аномальным количеством осадков. В итоге на горячую линию «Водоканала» поступило множество заявок. 68 бригад выехали на места для ликвидации последствий разгулявшейся стихии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-07-2013, 13:11
Дождь, непроглядный дождь, день и ночь напролёт
2-03-2016, 08:58
Необычный февраль
16-07-2016, 07:13
Супердождливое лето
28-02-2018, 09:31
Традиционная борьба со снегом
8-03-2019, 07:37
Снова уборка снега
2-02-2016, 11:39
В город пришли февральские метели

Происшествия на дорогах

0
169
Вчера, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
105
Вчера, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
154
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
144
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх