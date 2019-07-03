Благоустройство дворов

Власти Петербурга уделяют серьезное внимание теме благоустройства. «Питерец.ру» сообщает, что в летний период в Северной столице благоустроят около 500 дворов. Об этот заявил глава города Александр Беглов.

Во дворах отремонтируют детские площадки и пешеходные дорожки, обновят асфальтовое покрытие, произведут установку спортивного оборудования. Помимо этого, будут высажены деревья и кустарники, установлены скамьи и урны.

Работы будут контролироваться жестко. Причем это относится и к качеству, и к срокам. Жителям, которые будут обустраивать свой двор самостоятельно, окажут поддержку. В этом году так же проведут конкурс на лучший двор города. В каждом районе будет как минимум три призера.