Незаконная кофейня

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы закрыли кофейню, которая располагалась на ул. Рубинштейна. Дело в том, что эта кофейня занимала первый этаж жилого дома без какого-либо законного основания.

В городском комитете по контролю за имуществом узнали, что это помещение ранее арендовала компания «Нева-Пресс». Но в июне договор аренды был расторгнут. Пользователь получил уведомление с требованием освободить жилую площадь. Однако это требование не было выполнено до конца. В итоге представителям комитета пришлось вмешаться в ситуацию. Они прибегли к принудительному освобождению помещения.

Подобные ситуации иногда возникают в Петербурге и в других городах. Предприятия должны занимать площади на законных основаниях.