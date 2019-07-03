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Незаконная кофейня

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге закрыли кофейню, которая незаконно занимала первый этаж

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы закрыли кофейню, которая располагалась на ул. Рубинштейна. Дело в том, что эта кофейня занимала первый этаж жилого дома без какого-либо законного основания.

В городском комитете по контролю за имуществом узнали, что это помещение ранее арендовала компания «Нева-Пресс». Но в июне договор аренды был расторгнут. Пользователь получил уведомление с требованием освободить жилую площадь. Однако это требование не было выполнено до конца. В итоге представителям комитета пришлось вмешаться в ситуацию. Они прибегли к принудительному освобождению помещения.

Подобные ситуации иногда возникают в Петербурге и в других городах. Предприятия должны занимать площади на законных основаниях.

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