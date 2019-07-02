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В районе развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения и частично съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В районе развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения и частично съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке в районе  транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 113+150 - км 113+512 внешнего кольца) будет перекрыта одна полоса движения и частично ограничено движение по съезду №2.

«В период с 2 по 10 июля 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внешнего кольца КАД на проспект Культуры. На данном съезде две полосы. Работы будут производиться без полного перекрытия съезда.  Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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