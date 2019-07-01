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Мусорные полигоны переполнены и угрожают здоровью петербуржцев

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Опубликовал: miron
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Фото:
vk.com
Едкий дым с загоревшегося полигона на Волхонке несколько дней травил весь юго-запад Петербурга и область.

Первые признаки возгорания местные жители заметили ещё 23 июня, а через 3 дня над стихийной свалкой образовались клубы черного дома, распространяя зловоние в радиусе нескольких километров. Прибывшие на место пожарные зафиксировали 8 очагов возгорания на площади 800 кв м. Спасатели отметили масштабность незаконной свалки: 7 футбольных полей мусора с 15-метровыми горами. Именно высота завалов осложняла тушение, так как горение происходило преимущественно на глубине в пустотах. Экскаваторы раскапывали их сутки, а пожарные работали по пояс в мусоре.
Стоит отметить, что жители района много раз жаловались на скопление мусора, которое продолжало расти. Об этой проблеме городским службам известно, как минимум, с 2015 года, но всё это время несанкционированный сброс отходов продолжался практически беспрепятственно. В 2016 году Комитет по природопользованию предпринял попытку пресечь незаконную деятельность бизнесмена Владимира Малахова. Оказалось, что мужчина просто захватил участок рядом с Волхонским шоссе, установил пост охраны и организовал приём отходов III – IV класса опасности. От активистов и местных жителей неоднократно поступали жалобы, районная администрация предпринимала попытки ограничить доступ на территорию. В отношении предпринимателя всё-таки было возбуждено уголовное дело, суд обязал его зачистить незаконно занимаемый участок и выплатить штраф. Но, несмотря на то, что Малахов пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным, он до сих пор не погасил долг, а сбор опасных отходов продолжается.
По сведениям активистов, забитые мусором грузовики привозят не только твердые отходы, но и сливают токсичные химические вещества. Всё это привело к гибели обитающих в земле беспозвоночных и медленному отравлению местного населения.

«Опасность очень серьезная, – комментирует руководитель местного отделения организации «Зеленый фронт» Егор Леонтьев. – На свалки, в том числе и незаконные, сейчас везут очень много пластика, а пластик при горении выделяет токсичные вещества, которые в больших концентрациях могут вызывать окнологию. Кроме того, дым, который тянет с пожара, может содержать частицы тяжелых металлов – они накапливаются в организме и способны привести к очень тяжелым последствиям, от простого недомогания до хронических болезней и даже отказа внутренних органов».

Мусорная проблема давно беспокоит петербургских экологов, при этом городские власти сохраняют хладнокровие и не видят серьезной угрозы. Петербург стал одним из немногих регионов, который отложил старт федеральной мусорной реформы.
Мусорные полигоны переполнены и угрожают здоровью петербуржцев
На протяжении нескольких лет горожане и эко-защитники добивались закрытия полигона ТБО «Новосёлки» в Выборгском районе. Огромная свалка в непосредственной близости от жилых массивов функционировала с 1972 года, а в 2009 исчерпала свой ресурс, но продолжала расти. Лишь спустя 8 лет бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитался перед президентом о закрытии свалки. Однако оказалось, что полигон продолжил работать и ежедневно принимать десятки КАМАЗов с мусором II-III класса опасности. Только благодаря действию неравнодушных эко-активистов и местных жителей удалось закрыть «Новосёлки» на рекультивацию.
На данный момент на полигоне происходит отсыпка поверхности свалки грунтом и строительным мусором, а срок постройки станции предположительно намечен на конец 2019 года. Стоит отметить, что только эта мера позволит обезопасить местных жителей. Несмотря на закрытие и первые этапы рекультивации, токсичные свалочные газы продолжают скапливаться между слоями и, вырываясь наружу, источают вонь. Помимо этого они создают угрозу масштабного возгорания, подобного тому, что произошло на Волхонке, и даже взрыва.
Самое главное, что даже начало рекультивации одного полигона не решает общую мусорную проблему Петербурга. «Вопрос в другом, – резонно замечает Анна Гаркуша, руководитель экологического движения, – куда девать отходы постоянно растущего мегаполиса». Ежегодно Петербург производит 1,8 млн тонн твердых бытовых отходов, а количество свободных полигонов стремительно уменьшается. Единственный верный путь – раздельный сбор мусор, но чтобы достичь прогресса в этой сфере, властям города необходимо выстроить грамотную политику и начать действовать.

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