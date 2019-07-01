Ремонт на ст. «Академической» завершен

«Питерец.ру» сообщает, что ст. метро «Академическая» возобновила свою работу после длительного ремонта. Работы здесь длились на протяжении 11 месяцев. За этот период были полностью отремонтированы эскалаторы, а система управления этими подъемниками подверглась серьезной модернизации. В системе гидроизоляции были заменены важные элементы.

На станции улучшили систему безопасности. Речь идет об интеллектуальном видеонаблюдении и контроле доступа. На ст. «Академической» так же заменили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроосвещения.

После завершения капительного ремонта станция вернулась к нормальному режиму работы. Власти Петербурга уделяют большое внимание развитию городской подземки. Потому периодически некоторые станции закрывают для проведения необходимых работ.