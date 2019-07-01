Балтийскому заводу уделяют внимание

«Питерец.ру» отмечает, что петербургский градоначальник Александр Беглов в минувшие выходные посетил Балтийский завод. Он поздравил коллектив предприятия с Днем кораблестроителя, который стали отмечать в нашей стране с 2017 года.

Александр Дмитриевич осмотрел новые атомные судна – ледоколы «Арктика» и «Урал», а также пообщался с рабочим коллективом. Он поздравил этих людей с их профессиональным праздником, а потом вручил почетные грамоты правительства лучшим сотрудникам завода.

Беглов отметил, что город уделяет серьезное внимание этому предприятию. С 2022 года будут выделены средства на его реконструкцию. Речь идет о сумме порядка 4 млрд. руб. Один цех будет реконструирован, один построен.