ента новостей

09:50
Ремонт на ст. «Академической» завершен
08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
23:35
Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»
22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
23:03
Свершилось – «Зенит» сыграет в Евролиге!
20:41
ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях
14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
14:41
В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"
14:33
Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде
11:35
На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:32
В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу
11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
10:23
Уничтожены нелегальные дороги
08:13
Отказ от доллара стал реальностью
13:19
Ряды баскетбольного «Зенита» пополнил Хвостов. Причина – Евролига?
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
09:44
Предложение Жириновского
09:17
Пропадают крышки люков
19:46
THE CELLO QUARTET: саундтреки к кинофильмам
19:37
Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге
15:18
Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения
14:08
Концерт «Римские каникулы»
14:05
Спектакль «А я была его женой...»
10:51
На участке между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД
10:30
Будет ли День воспитателя?
09:49
Акция против единороссов
23:11
Что думают коммунисты о триллионе рублей
22:13
Петербуржцы чаще покупают многолетние растения и рассаду пряных трав
18:04
Бразилец Лоди – потенциальный новичок «Зенита»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Балтийскому заводу уделяют внимание

Балтийскому заводу уделяют внимание

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга побывал на Балтийском заводе и встретился с его коллективом

«Питерец.ру» отмечает, что петербургский градоначальник Александр Беглов в минувшие выходные посетил Балтийский завод. Он поздравил коллектив предприятия с Днем кораблестроителя, который стали отмечать в нашей стране с 2017 года.

Александр Дмитриевич осмотрел новые атомные судна – ледоколы «Арктика» и «Урал», а также пообщался с рабочим коллективом. Он поздравил этих людей с их профессиональным праздником, а потом вручил почетные грамоты правительства лучшим сотрудникам завода.

Беглов отметил, что город уделяет серьезное внимание этому предприятию. С 2022 года будут выделены средства на его реконструкцию. Речь идет о сумме порядка 4 млрд. руб. Один цех будет реконструирован, один построен.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
22-05-2019, 08:39
Беглов об итогах полугодия
27-05-2019, 08:34
Он все-таки решился
28-03-2019, 09:43
Допсредства для социальной сферы
26-12-2018, 08:50
Увольнение Бабюк
4-04-2019, 12:39
Беглов о проблемных домах

Происшествия на дорогах

0
123
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
0
143
27-06-2019, 12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
0
221
18-06-2019, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
231
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
Наверх