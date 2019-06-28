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» » Уничтожены нелегальные дороги

Уничтожены нелегальные дороги

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75
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти ведут активную борьбу с дорогами-фальшивками

«Питерец.ру» сообщает, что дорожные службы Ленобласти ведут активную борьбу с нелегальными дорогами. Так был проведен рейд во Всеволожском районе. В ходе этого рейда были уничтожены некоторые дороги-фальшивки. Речь идет о самовольно проложенных путях к мойкам самообслуживания, шиномонтажам и свалке. Эти дороги были демонтированы с помощью спецтехники.

В дорожной службе региона сообщили, что подобные рейды будут проходить на протяжении летнего периода. Стоимость демонтажа дорог будет взыскиваться с предприятий-нарушителей. Так что ликвидация незаконно проложенных дорог в Ленобласти будет происходить и в дальнейшем. Виновных привлекут к ответственности – они понесут дополнительные расходы.

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