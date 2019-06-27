Пропадают крышки люков

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве стали пропадать крышки люков. С начала года пропало уже 350 крышек. В прошлом году за такой же период оголили 124 люка. Так что тенденция к ухудшению ситуации прослеживается явно.

В основном люки срывают в Невском районе, где зафиксировано 132 случая. Во Фрунзенском районе сорвали 124 крышки. Тройку замыкает Кировский район, где было оголено 33 канализационных люка. Статистика выглядит неутешительно.

«Водоканал» просит людей, ставших очевидцами краж или заметивших открытые колодцы, обращаться по тел. 8 (812) 305-09-09. Ситуация с открытыми колодцами является достаточно опасной. Если туда упадет человек (особенно ребенок), последствия могут быть очень серьезными.