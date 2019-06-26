На участке между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по устройству третей полосы, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры (км 15+400 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 125+600 внешнего кольца) движение по внешнему кольцу КАД будет полностью перекрыто.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.