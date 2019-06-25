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Реверсивное движение введут на путепроводе над КАД

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75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
yandex
Реверсивное движение введут на путепроводе над КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности на путепроводе, над КАД (км 90 внутреннего кольца) в течение недели будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на путепроводе расположенном над основным ходом КАД в районе деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в период с 25 июня по 2 июля 2019 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения на путепроводе будет ограничена до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме. На данном путепроводе всего две полосы для движения. По одной в каждом направлении» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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