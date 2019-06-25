Инновационный центр

«Питерец.ру» сообщает, что президент Владимир Путин считает, что именно Петербург является центром инноваций в стране. Здесь наиболее активно развиваются образование и наука. Причем сейчас эти сферы крайне важны для развития государства в целом.

По словам Путина, страна всерьез рассчитывает на потенциал Петербурга. Город имеет очень большие возможности. Северная столица так же рассматривается и как промышленный центр. Глава государства подчеркнул, что в городе созданы все условия для самореализации молодежи.

Оценка Путина логична и объективна, ведь город на Неве имеет огромное значение для России в целом. Не зря его рассматривают как вторую столицу. По своей значимости Петербург стоит в одном ряду с Москвой.