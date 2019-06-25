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» » Как улучшить безопасность на дорогах?

Как улучшить безопасность на дорогах?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава города распорядился принять меры для снижения аварийности на дорогах

На дорогах Петербурга возникает много аварий. Некоторые из них приводят к травмам водителей и пешеходов. В каких-то случаях последствия оказываются более тяжкими. Потому власти города стремятся к тому, чтобы ситуация в этой сфере улучшилась.

«Питерец.ру» сообщает, что глава Петербурга Александр Беглов дал распоряжение о принятии мер, направленных на снижение количества аварий. Речь идет о тщательном ремонте дорог и сфетофоров. По словам Беглова, водителям так же надо уделить внимание культуре вождения.

Стоит подчеркнуть, что количество аварий за 2018 год снизилось по сравнению с 2017 годом на 4,5 %. Однако это не цифры, которые хотели бы видеть власти Северной столицы. В городе желают добиться более серьезного улучшения в сфере дорожной безопасности.    

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