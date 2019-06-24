На путепроводе КАД над проспектом Культуры на две недели перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе, на основном ходу КАД, расположенном над проспектом Культуры (км 28+242 внутреннего кольца) в течение двух недель будет перекрыта одна полоса.

«В период с 25 июня по 10 июля 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. На данном участке дороги всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Выполнение работ по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе было запланировано на период с 22 мая по 7 июня, но они были временно приостановлены на период проведения Петербургского международного экономического форума 2019» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.