Их лишили благ цивилизации

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцы, имеющие квартиры в высотном здания на в доме 18/1 на ул. Лиственной провели субботу и воскресение без света и воды. Для жильцов 22-этажного дома такие условия оказались экстремальными. Люди к тому же не могли пользоваться лифтом.

Коммунальщики обещают решить проблемы с водой и светом сегодня. Так что блага цивилизации станут вновь доступны жителям этой многоэтажки. Стоит отметить, что проблемы со светом уже возникали в этом доме ранее. Так в марте текущего года из-за отключения света в лифте застряла женщина с маленьким ребенком. Тогда для решения проблемы пришлось вызывать аварийщиков. В этот раз в лифте никто не застрял, но света нет в течение длительного времени.