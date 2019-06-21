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» » «Волонтеры Победы» ровно в 4 утра выложат свечами «1941 Помним»

«Волонтеры Победы» ровно в 4 утра выложат свечами «1941 Помним»

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» ровно в 4 утра выложат свечами «1941 Помним»

22 июня, в День памяти и скорби, в 04:00, около Монумента героическим защитникам Ленинграда Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и Дома молодежи «Пулковец» проведут Всероссийскую акцию «Свеча памяти».

Участники акции выложат надпись «1941 ПОМНИМ» зажженными свечами, возложат цветы к монументу и почтут память погибших минутой молчания.

Эта акция одновременно пройдет по всей России и в других странах. Активисты молодежных объединений выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами и горожанами «свечи памяти». В Петербурге акция состоится в Московском районе у монумента героическим Защитникам Ленинграда.

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб и унесшая миллионы жизней.

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