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Одобрена смета строительства предпоследнего участка скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Одобрена смета строительства предпоследнего участка скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости седьмого этапа строительства скоростной автомобильной дороги «Москва - Санкт-Петербург» на участке 543-646 км, который планируется эксплуатировать на платной основе. Проверка сметных расчетов проводилась с целью определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург» прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая ее протяженность составляет 669,8 км. Документация, по которой получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, разработана для участка 543-646 км, пересекающего Новгородский и Чудовский муниципальные районы Новгородской области и Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

В 2016 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство данного участка трассы. Текущая проверка проведена в результате корректировки проекта с учетом дополнительных объемов работ. Протяженность участка с 543 по 646 км составит около 103 км. Проект планируется реализовать в две очереди строительства. В рамках первой очереди в эксплуатацию будет введено четыре полосы движения, в ходе второй - еще две.  Проектные решения выполнены под расчетную скорость движения автотранспорта в 150 км/ч.

Финансирование предпоследнего этапа строительства скоростной платной автомагистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург», как и всех предыдущих, планируется осуществлять с использованием средств федерального бюджета и внебюджетных инвестиций.

Генпроектировщик - АО «Петербург-Дорсервис».

Источник: Главгосэкспертиза
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