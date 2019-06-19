Собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложили обязать собственников земельных участков ухаживать за воинскими захоронениями, которые расположены на принадлежащих им территориях. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 19 июня. По словам одного из авторов документа Дениса Четырбока, инициатива была разработана по личному поручению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова после его встречи с руководителями поисковых отрядов.
Согласно тексту законопроекта, регионы получат право самостоятельно регулировать сферу воинских захоронений и поисковых работ, чтобы учитывать местные особенности и быстро реагировать на возникающие проблемы. Например, власти смогут ограничивать проведение земляных работ на территории до тех пор, пока там не закончатся поисковые мероприятия.
Помимо этого, парламентарии предлагают ввести обременение для собственников земельных участков, где расположены захоронения. Они будут обязаны восстанавливать их и следить за их состоянием. Как отметил Денис Четырбок, такое нововведение позволит решить распространенную среди поисковых отрядов проблему проведения работ на частных территориях.
Еще одна новелла связана с установлением особого порядка распоряжения артефактами, которые были найдены поисковиками. Если сейчас их нужно в обязательном порядке сдавать органам власти, то петербургские депутаты предлагают возвращать находки поисковикам для создания их собственных экспозиций. Однако такое правило не будет распространяться на оружие, личные вещи и награды героев, найденные на полях сражений.
Отметим, что проект закона уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят на рассмотрение в Госдуму.