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Собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
assembly.spb.ru
Собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложили обязать собственников земельных участков ухаживать за воинскими захоронениями, которые расположены на принадлежащих им территориях. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 19 июня. По словам одного из авторов документа Дениса Четырбока, инициатива была разработана по личному поручению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова после его встречи с руководителями поисковых отрядов.

Согласно тексту законопроекта, регионы получат право самостоятельно регулировать сферу воинских захоронений и поисковых работ, чтобы учитывать местные особенности и быстро реагировать на возникающие проблемы. Например, власти смогут ограничивать проведение земляных работ на территории до тех пор, пока там не закончатся поисковые мероприятия.

— Мы помним, как при строительстве развязки Петербургского шоссе и Соколиной улицы в Пулковском рабочие наткнулись на человеческие кости. После звонка местных жителей правоохранительные органы забрали обнаруженные останки на экспертизу, но работы по строительству дорожной развязки тогда так и не остановили, — пояснил Денис Четырбок. — К сожалению, подобных случаев, когда какие-либо объекты возводятся буквально на костях солдат, в нашем городе, да и в целом по стране, немало. И наша главная задача — остановить разорение воинских захоронений. Никаких домов на краю могилы быть не должно.

Помимо этого, парламентарии предлагают ввести обременение для собственников земельных участков, где расположены захоронения. Они будут обязаны восстанавливать их и следить за их состоянием. Как отметил Денис Четырбок, такое нововведение позволит решить распространенную среди поисковых отрядов проблему проведения работ на частных территориях.

Еще одна новелла связана с установлением особого порядка распоряжения артефактами, которые были найдены поисковиками. Если сейчас их нужно в обязательном порядке сдавать органам власти, то петербургские депутаты предлагают возвращать находки поисковикам для создания их собственных экспозиций. Однако такое правило не будет распространяться на оружие, личные вещи и награды героев, найденные на полях сражений.

Отметим, что проект закона уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят на рассмотрение в Госдуму.

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