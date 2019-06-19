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» » Взят курс на развитие трамваев

Взят курс на развитие трамваев

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге всерьез намерены развивать электротранспорт

«Питерец.ру» сообщает, что в ближайшие несколько лет трамвайный парк Северной столицы пополнится новыми составами. Речь идет о 500 трамваях, которые появятся в Петербурге до 2025 года.

Городские власти уделяют очень серьезное внимание развитию электротранспорта. В настоящий момент в Красногвардейском районе строится депо и происходит реконструкция трамвайных путей. Депо будет оснащено новейшим оборудованием, а для эффективного движения составов установят современную систему управления.

Стоит отметить, что это первое масштабное строительство линий трамвая со времен 90-х гг. 20 века. Сегодня приходит понимание о необходимости возрождения трамвая. Специалисты по экологии говорят о важности и необходимости такого транспорта.

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