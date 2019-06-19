Взят курс на развитие трамваев

«Питерец.ру» сообщает, что в ближайшие несколько лет трамвайный парк Северной столицы пополнится новыми составами. Речь идет о 500 трамваях, которые появятся в Петербурге до 2025 года.

Городские власти уделяют очень серьезное внимание развитию электротранспорта. В настоящий момент в Красногвардейском районе строится депо и происходит реконструкция трамвайных путей. Депо будет оснащено новейшим оборудованием, а для эффективного движения составов установят современную систему управления.

Стоит отметить, что это первое масштабное строительство линий трамвая со времен 90-х гг. 20 века. Сегодня приходит понимание о необходимости возрождения трамвая. Специалисты по экологии говорят о важности и необходимости такого транспорта.