Можно ли продлить срок службы дорожного покрытия?

Вопрос качества дорог является важным для любого города. Потому данная тема остается актуальной и для Петербурга. Глава города Александр Беглов отметил, что необходимо изменить ситуацию со сроком эксплуатации асфальта. В настоящий момент гарантия на отремонтированное дорожное покрытие составляет 2-4 года.

Однако петербургского градоначальника это не устраивает. Беглов считает, что асфальтовое покрытие должно служить гораздо дольше. Александр Дмитриевич взял ситуацию с ремонтом городских дорог под свой контроль. Он уже проинспектировал несколько проходящих ремонтов, в частности – работы над асфальтовым покрытием на ул. Новгородской.

«Питерец.ру» отмечает, что увеличение срока службы асфальта стало бы серьезным шагом вперед. Посмотрим, удастся ли достичь этой цели в Петербурге.