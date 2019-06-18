ента новостей

13:53
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
09:46
«Пушкин-квартет» исполнит музыку Антонио Вивальди
09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
09:24
Когда не нужно платить за парковку…
09:05
Можно ли уничтожать продукты?
00:24
Юрий Лодыгин не останется в «Зените»
14:10
Выставка картин Ивана Рейпольского "Молитва за Россию"
13:02
Цикл лекций «История как жанр»
10:31
На участке КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
09:50
В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку
08:58
Осторожно змеи!
08:28
Проверять бизнес будут реже
14:11
На участке КАД между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
16:56
«Торонто Рэпторс» - новый чемпион НБА
13:45
На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
13:02
В Петербурге сожгли незаконно ввезённую эстонскую молочную продукцию
12:16
Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге
12:02
Депутат Госдумы Марченко пообещал жестко ответить на жалобу «Яблоко» в ЦИК Санкт-Петербурга
12:00
На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:19
Чиновники призывают не забирать диких животных домой
10:07
Массовое ДТП на КАД
10:00
На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
09:58
Жители Петербурга стали чаще выбирать отдых на воде и арендовать яхты
21:58
Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова
14:09
На участке КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург - Матокса перекроют одну полосу движения
11:53
В Сестрорецке состоится пляжный забег
11:34
В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа
11:24
В Ленобласти задержан насильник
21:16
Концерт «Мировые хиты на электроскрипке»
18:23
Был ли пьяный дебош Лунёва в аэропорту?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют

0
84
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 19 июня 2019 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 08:50 до 10:50 для пропуска негабаритного судна представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-10-2018, 14:13
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
3-08-2018, 13:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
5-07-2018, 15:21
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
19-06-2018, 15:43
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
7-06-2018, 13:41
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
22-05-2018, 17:04
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
141
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
0
192
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
205
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
Наверх