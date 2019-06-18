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Можно ли уничтожать продукты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pnp.ru
Совет по правам человека выступил против уничтожения пригодных продуктов

Тема утилизации продуктов, попадающих под эмбарго, а также с истекающим сроком годности является дискуссионной. На этот счет высказываются различные мнения. Согласно некоторым из них, пригодные для пищи продукты уничтожать не нужно.

«Питерец.ру» сообщает, что данная проблема была поднята на заседании Совета по правам человека. Его участники выступили за запрет утилизации некоторых видов просроченных товаров. Члены Совета считают, что пригодные для пищи продукты можно использовать в благотворительных целях.

Стоит отметить, что сейчас также активно поднимается по поводу целесообразности уничтожения санкционки. Эта тема вызывает серьезный общественный резонанс. Однако решение здесь пока не найдено.

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