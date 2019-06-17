Осторожно, змеи!

«Питерец.ру» сообщает, что накануне житель Приморского района столкнулся с гадюкой. Эта встреча со змеей произошла во дворе дома №6, кор. 1 на ул. Камышовой. Никто из людей в данном случае не пострадал. Мужчина выложил фото гадюки в соцсеть, призвав жителей города быть бдительными.

Пост не остался незамеченным – другие пользователи охотно его прокомментировали. Некоторые жители Северной столицы сообщали о своих встречах со змеями. Из комментариев можно сделать вывод, что такое чаще всего происходит в Юнтоловском заказнике или рядом с ним.

Так что петербуржцам и гостям города нужно быть аккуратнее и смотреть под ноги. Пребывать в страхе от подобных случаев не стоит, но проявлять естественные меры предосторожности просто необходимо.