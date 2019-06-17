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» » Осторожно змеи!

Осторожно змеи!

0
113
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржец столкнулся со змеей во дворе дома

«Питерец.ру» сообщает, что накануне житель Приморского района столкнулся с гадюкой. Эта встреча со змеей произошла во дворе дома №6, кор. 1 на ул. Камышовой. Никто из людей в данном случае не пострадал. Мужчина выложил фото гадюки в соцсеть, призвав жителей города быть бдительными.

Пост не остался незамеченным – другие пользователи охотно его прокомментировали. Некоторые жители Северной столицы сообщали о своих встречах со змеями. Из комментариев можно сделать вывод, что такое чаще всего происходит в Юнтоловском заказнике или рядом с ним.

Так что петербуржцам и гостям города нужно быть аккуратнее и смотреть под ноги. Пребывать в страхе от подобных случаев не стоит, но проявлять естественные меры предосторожности просто необходимо.

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