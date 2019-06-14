Чиновники призывают не забирать диких животных домой

Государственные инспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды только на этой неделе дважды выезжали по вызовам граждан для спасения диких животных.

Первый случай касается детеныша куницы. Сердобольные граждане нашли его в расщелине дерева, но вместо того, чтобы передать находку специалистам, решили приютить дикого зверя дома. Куница жила в абсолютно неподходящих для неё условиях: её кормили продуктами из магазина, трое детей с ней играли и брали в постель. О том, что животное дикое, самовольные хозяева вспомнили лишь тогда, когда куница перегрызла провода в своем новом жилище. Государственные инспекторы изъяли животное и передали в Благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Специалистами фонда выявлены отклонения в состоянии здоровья куницы (судороги, вялость и глисты) из-за условий содержания, которые не соответствуют биологическим особенностям животного.

Второй случай произошел на Светлановском проспекте. Бдительные граждане нашли птицу, которая не могла летать самостоятельно. Прохожие обратились в Комитет по природопользованию с просьбой помочь её спасти. По указанному адресу приехали государственные инспекторы и изъяли птицу. У стрижа сломано крыло. Птицу передали в центр реабилитации диких животных «Сирин».

После лечения и реабилитации стрижа и куницу возвратят в естественные для них условия обитания либо передадут на безвозмездной основе в государственные зоопарки.

Напоминаем, что изъятие птиц и животных из природы и содержание их в неволе попадает под статью о браконьерстве. Горожанам, предоставившим животным из жалости приют в своих квартирах, грозит штраф и изъятие незаконно добытого объекта животного мира. Если при обследовании выяснится, что состояние здоровья животного ухудшилось, то последует более суровое административное наказание, и это в том случае, если не будет усмотрено признаков уголовно наказуемого преступления.