ента новостей

10:19
Чиновники призывают не забирать диких животных домой
10:07
Массовое ДТП на КАД
10:00
На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
09:58
Жители Петербурга стали чаще выбирать отдых на воде и арендовать яхты
21:58
Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова
14:09
На участке КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург - Матокса перекроют одну полосу движения
11:53
В Сестрорецке состоится пляжный забег
11:34
В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа
11:24
В Ленобласти задержан насильник
21:16
Концерт «Мировые хиты на электроскрипке»
18:23
Был ли пьяный дебош Лунёва в аэропорту?
13:06
Активисты партии «Другая Россия» оригинально "поздравили" Беглова с Днем России
12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
12:51
Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками
12:42
Сингапурскую транспортную модель используют в Петербурге
00:41
Скромные 1:0 с Кипром в Нижнем Новгороде
16:15
В Петербурге пройдет большой фестиваль StandUp
16:09
Летняя трудовая кампания стартовала в Петербурге
13:35
В Невском районе начали модернизацию тепломагистрали
13:28
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
13:15
Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни
12:33
Лекция «22 июня 1941 года. Как началась война»
09:41
В центре Петербурга ребенок выпал из окна
21:34
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
16:12
В Ленобласти состоится военно-исторический фестиваль
15:23
Кубок Стэнли может уплыть от Тарасенко к Пастрняку
13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
11:57
Нетрезвая женщина прыгнула с Троицкого моста
11:50
В Ленинградской области уничтожат партию зараженных хризантем
10:45
На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Чиновники призывают не забирать диких животных домой

Чиновники призывают не забирать диких животных домой

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
gov.spb.ru
Комитет по природопользованию призывает не забирать домой диких животных

Государственные инспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды только на этой неделе дважды выезжали по вызовам граждан для спасения диких животных.

Первый случай касается детеныша куницы. Сердобольные граждане нашли его в расщелине дерева, но вместо того, чтобы передать находку специалистам, решили приютить дикого зверя дома. Куница жила в абсолютно неподходящих для неё условиях: её кормили продуктами из магазина, трое детей с ней играли и брали в постель. О том, что животное дикое, самовольные хозяева вспомнили лишь тогда, когда куница перегрызла провода в своем новом жилище. Государственные инспекторы изъяли животное и передали в Благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Специалистами фонда  выявлены отклонения  в состоянии здоровья куницы (судороги, вялость и глисты) из-за условий содержания, которые не соответствуют биологическим особенностям животного.

Второй случай произошел на Светлановском проспекте. Бдительные граждане нашли птицу, которая не могла летать самостоятельно. Прохожие обратились в Комитет по природопользованию с просьбой помочь её спасти. По указанному адресу приехали государственные инспекторы и изъяли птицу. У стрижа сломано крыло. Птицу передали в центр реабилитации диких животных «Сирин».

После лечения и реабилитации стрижа и куницу возвратят в естественные для них условия обитания либо передадут на безвозмездной основе в государственные зоопарки.

Напоминаем, что изъятие птиц и животных из природы и содержание их в неволе попадает под статью о браконьерстве. Горожанам, предоставившим животным из жалости приют в своих квартирах, грозит штраф и изъятие незаконно добытого объекта животного мира. Если при обследовании выяснится, что состояние здоровья животного ухудшилось, то последует более суровое административное наказание, и это в том случае, если не будет усмотрено признаков уголовно наказуемого преступления.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-07-2015, 09:42
Что делала лиса в одном из петербургских подвалов
29-09-2015, 14:06
Осторожно, кабаны!
15-05-2017, 22:30
Рок-музыканты сыграли для медведей
25-06-2016, 12:37
Сбежавший медведь
23-07-2015, 08:20
В ресторане Петербурга нашли гадюку
12-11-2014, 09:13
Держали волка ради развлечения...

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 10:07
Массовое ДТП на КАД
0
151
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
184
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
222
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
Наверх