Летняя трудовая кампания стартовала в Петербурге

11 июня на территории Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» дан официальный старт летней трудовой кампании. Погрузиться в праздничную атмосферу, почувствовать себя джампером и получить наставления перед большим трудовым сезоном смогли примерно 1500 подростков. Десять ребят получили памятные подарки за активное участие и хорошую работу в трудовом сезоне 2019 года.

С начала года более 50 работодателей уже предложили работу подросткам - 16 предприятий создали рабочие места с оплатой из городского бюджета, еще 16 предприятий - из средств муниципальных округов, а 20 организаций создали рабочие места с оплатой из собственных средств – это Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова, Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», АО СПП «Приморское», Центр культуры, кино и досуга «Павловск» и другие. Ребята могут попробовать себя в разных профессиях: помощники делопроизводителей, курьеры, помощники специалистов и операторы по обеспечению деятельности, рабочие зеленого хозяйства.

В 2019 году уже 5 830 подростков в возрасте 14-18 лет приняли участие в программе временной занятости, причем самые активные и заинтересованные в работе ребята проживают в Выборгском, Калининском, Приморском и Московском районах. Есть примеры, когда, отработав четыре года подряд, уже после совершеннолетия молодые люди возвращаются на работу, но уже в качестве бригадира-наставника. «Работать меня привела бабушка, когда мне было 14 лет в бригаду «Василеостровец». Здесь же я и работаю теперь во время сессий, сейчас заканчиваю магистратуру, - рассказала бригадир Ангелина Жуляковская. – Тогда мы пропалывали цветы, убирали газоны, зарплату тратила на одежду, кино, ездила в Москву, а бабушке я подарила микроволновку». Как призналась бригадир, ей приятно быть примером для подростков, при этом в общении со школьником главное быть честным и справедливым, важно разговаривать, иногда давать советы и быть открытым к диалогу.

Более 10 000 подростков будут трудоустроены в течение всего 2019 года, в летние месяцы хотят работать около 70% от всех заинтересованных в трудоустройстве подростков. В прошлом году 9001 подростков работали летом. Всего за 2018 год - 12 477 человек приняли участие во временной занятости. Как рассказала одна из участниц летней трудовой кампании Дарья, первый опыт в сфере благоустройства города поможет ей и в дальнейшем: девушка мечтает стать экологом. Несмотря на то что она начала работать только в июне, уже есть полезная для эколога практика – девушка убирала пляжи в Красносельском районе. Еще один участник временной занятости 2019 года Андрей признался, что уже получил около 15 тысяч рублей, которые потратил на одежду.

Напомним, 15 июня с 12:00 до 18:00 пройдет Молодежный Карьерный Форум. В этом году мероприятие пройдет на территории Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Психологи, карьерные консультанты и менеджеры компаний помогут реализоваться в профессии, дадут советы по построению карьеры в интересующих отраслях. Студенты и выпускники узнают о профессиях будущего и подготовятся к реальной встрече с работодателями.