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В Невском районе начали модернизацию тепломагистрали

0
74
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
tplusgroup.ru
Началась реконструкция тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе

Реконструкция объекта позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение 485 зданий Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга.

Тепломагистраль «Пороховская» снабжает теплом и горячей водой многоквартирные жилые дома и социальные объекты в двух районах города. В прошедшем отопительном сезоне на трубопроводе произошло три серьезных технологических нарушения. Каждый раз в зону ограничения теплоснабжения попадало 485 зданий, в том числе 64 детских, 8 лечебных, 313 жилых домов.

В связи с высокой аварийностью и масштабностью отключений временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов настоял на первоочередном порядке включения реконструкции этого объекта в инвестиционную программу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В настоящий момент идут подготовительные мероприятия: обеспечение мер безопасности, размещение строительного городка, доставка материалов.

Реконструкция будет проводиться в несколько этапов до 2021 года. К следующему отопительному сезону завершится строительство временной сети диаметром 1000 мм и протяженностью 2,9 километров на участке по проспекту Большевиков — от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта. Это позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей и избежать масштабных отключений уже в ближайший зимний период. Старый участок трубопровода будет выведен из эксплуатации и начнутся проектно-изыскательские работы по его реконструкции.

Переключение с временного трубопровода на постоянную схему теплоснабжения и восстановление благоустройства территории намечено на 2021 год.

Источник: Администрация Петербурга
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