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На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

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83
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
yandex
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с  Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»)  (км 48+700 - км 50+002 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 12 по 16 июня 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, по первой и второй  полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Устранять колейность будут на четвёртой полосе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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