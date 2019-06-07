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Регионы с лучшей и худшей экологией

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69
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Составлен рейтинг наиболее чистых и грязных регионов

«Питерец.ру» сообщает, что российские экологи провели исследование, на основании которого определили список наиболее чистых регионов. Хуже всего экологическая обстановка оказалась в Свердловской области.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область. На 2 месте оказался Алтайский край. Петербург занял 13 место в этом рейтинге. Так что экологическая ситуация в Северной столице в целом неплохая. Безусловно, многие аспекты нуждаются в улучшении. Но катастрофической экологическую обстановку назвать нельзя. Работа над улучшением экологической составляющей в Петербурге ведется достаточно активно. Экологические службы стремятся улучшить состояние окружающей среды и борются с различными нарушениями.

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