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» » Проблемы с физкультурой

Проблемы с физкультурой

0
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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Школьницу не хотели аттестовывать из-за сбоя электронного дневника

Учащаяся одной из петербургских школ столкнулась с проблемой. Учитель физкультуру отказался аттестовывать девочку по причине недостаточного количества оценок. Ученица была освобождена от физкультуры и писала рефераты по предмету.

Она и мама посчитали, что оценок для аттестации достаточно, а отношение со стороны школы, по их мнению, было несправедливым. В итоге мама ученицы обратилась к детскому омбудсмену. Оказалось, что причиной возникновения проблем стал сбой электронного дневника. Из-за этого учитель физкультуры не имел корректных данных по оценкам. После выяснения ситуации девочке поставили оценку «4».

По данным «Питерец.ру», руководство школы готово принести извинения семье девочки. Но мама ученицы не стала приходить для этого в школу.

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