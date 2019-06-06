Мероприятия ко Всемирному дня донора

C 10 по 14 июня, «Фонд Доноров» проведет летнюю донорскую кампанию приуроченную к празднованию Всемирного дня донора.

10, 11 и 13 июня любой желающий сможет встать в регистр потенциальных доноров костного мозга. Всего 9 миллилитров сданной крови повысят шансы тяжело больных людей на выздоровление и полноценную жизнь. Вступить в регистр может любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Прием крови на HLA-типирование будет проходить в НИИ Гематологии и трансфузиологии на ул. 2-я Советская с 8.30 до 12.00.

11 июня пройдет акция «День донора» для студентов университета МЧС. Молодые спасатели сдадут донорские 450 миллилитров крови и 9 миллилитров на HLA-типирование. Это необходимо для определения набора генов в крови, отвечающих за тканевую совместимость с генетическим близнецом, которому понадобиться помощь. Акция пройдет в Городской больнице № 15 по адресу ул. Авангардная, 4 корпус 1.

14 июня, в честь всемирного Дня донора для воспитанников Дома молодёжи «Царскосельский» будет организована экскурсия в НИИ Гематологии и трансфузиологии на ул. 2-я Советская. Экскурсия начнется в 10.00, присоединиться к ней может любой желающий.



«В этом году основной акцент в акциях, приуроченных к празднованию Всемирного дня донора 14 июня будет сделан на пропаганде донорства костного мозга. Активисты донорского движения в доступной форме расскажут Петербуржцам о том, как это важно для тяжело больных людей. В рамках летней донорской кампании мы хотим развеять мифы о донорстве костного мозга и показать, что это не больно, не страшно и полностью безопасно», - руководитель проекта «Фонд Доноров» Нина Шахунова.