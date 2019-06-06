C 10 по 14 июня, «Фонд Доноров» проведет летнюю донорскую кампанию приуроченную к празднованию Всемирного дня донора.
10, 11 и 13 июня любой желающий сможет встать в регистр потенциальных доноров костного мозга. Всего 9 миллилитров сданной крови повысят шансы тяжело больных людей на выздоровление и полноценную жизнь. Вступить в регистр может любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Прием крови на HLA-типирование будет проходить в НИИ Гематологии и трансфузиологии на ул. 2-я Советская с 8.30 до 12.00.
11 июня пройдет акция «День донора» для студентов университета МЧС. Молодые спасатели сдадут донорские 450 миллилитров крови и 9 миллилитров на HLA-типирование. Это необходимо для определения набора генов в крови, отвечающих за тканевую совместимость с генетическим близнецом, которому понадобиться помощь. Акция пройдет в Городской больнице № 15 по адресу ул. Авангардная, 4 корпус 1.
14 июня, в честь всемирного Дня донора для воспитанников Дома молодёжи «Царскосельский» будет организована экскурсия в НИИ Гематологии и трансфузиологии на ул. 2-я Советская. Экскурсия начнется в 10.00, присоединиться к ней может любой желающий.
Мероприятия ко Всемирному дня донора
C 10 по 14 июня, «Фонд Доноров» проведет летнюю донорскую кампанию приуроченную к празднованию Всемирного дня донора.