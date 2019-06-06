Застроек в местах захоронений не будет

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы приняли закон, согласно которому места, где будет осуществляться какое-либо строительство, сначала станут проверять на предмет нахождения неизвестных захоронений. На то есть две объективные причины.

Во-первых, когда в ходе реализации строительного проекта внезапно обнаруживается какое-либо захоронение, это приводит к материальному ущербу и репутационному урону для Петербурга. Во-вторых, согласно действующему законодательству, вести строительные работы в местах обнаружения захоронений нельзя.

В связи с этим парламентарии приняли закон, предполагающий более тщательное исследование территории, на которой будет производиться строительство. Закон был принят в первом чтении.