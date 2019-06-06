Почему нельзя купаться в фонтанах?

В Петербурге находится большое количество фонтанов. Иногда возникают ситуации, когда люди начинают использовать эти фонтаны для купания. Представители «Водоканала» объяснили, что такое купание не является безопасным.

«Питерец.ру» отмечает, что купание в фонтанах может обернуться травмами. К тому же оттуда пьют воду птицы и уличные животные. В фонтан попадает дождь, пыль. Эта вода не подвергается какой-либо дополнительной очистке. В фонтанах размножаются микроорганизмы, особенно в жару. Потому окунаться здесь не нужно, поскольку это далеко не безопасно для здоровья.

Здесь возникает еще одна проблема: из-за купающихся людей в фонтанах нередко возникают различные неполадки. В «Водоканале» призвали бережнее относиться к этим сооружениям.