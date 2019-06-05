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Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров предложили ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков, в частности, ввести для них обязательную аттестацию. Соответствующую федеральную инициативу поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 5 июня.

Согласно тексту документа, депутаты намерены разрешить работать экскурсоводами и гидами-переводчиками только гражданам России, которые прошли специальную аттестацию. Помимо этого, парламентарии предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов.

По мнению авторов законопроекта, такие нововведения позволят защитить интересы потребителей, упорядочить работу экскурсоводов и сделать более прозрачным рынок туристических услуг в целом по стране.

Отметим, что в настоящее время в Санкт-Петербурге легально работают более 5,5 тысяч гидов. После принятия документа в городском парламенте его направят на рассмотрение в Госдуму.

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