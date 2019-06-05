Петербургских бездомных обеспечат жилой площадью

Людям без определённого места жительства, которые встали на учёт в органах соцзащиты населения, отныне будут выделять жилые помещения площадью не менее 6 квадратных метров на человека. Соответствующие поправки в закон о специализированном жилищном фонде приняли в третьем (окончательном) чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 5 июня. Авторами инициативы выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилёв.

– Бездомными становятся по самым разным причинам. Кто-то лишился работы, где-то возобладали семейные конфликты, оставившие человека без крыши над головой, а кто-то стал жертвой откровенных мошеннических схем. Люди остаются один на один со своими проблемами, – заявил Денис Четырбок. – Независимо от того, сам человек выбрал такой образ жизни или же он стал жертвой обстоятельств, государство должно его поддержать.